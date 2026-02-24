Роналду — Линдси Вонн, перенесшей пять операций после падения на Олимпиаде: «Твоя сила — выше гор, которые ты покорила. Легенды всегда возрождаются»

Американка вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января порвала крестообразные связки колена на тренировке. На самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости, затем она перенесла пять операций.
"Чемпионов определяют моменты победы, а также моменты, когда они отказываются сдаваться.
Линдси, твоя сила — выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются", — написал Роналду в комментариях к посту Вонн о том, что ее выписали из больницы.