Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду — Линдси Вонн, перенесшей пять операций после падения на Олимпиаде: «Твоя сила — выше гор, которые ты покорила. Легенды всегда возрождаются»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал горнолыжницу Линдси Вонн легендой.

Источник: Спортс"

Американка вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января порвала крестообразные связки колена на тренировке. На самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости, затем она перенесла пять операций.

"Чемпионов определяют моменты победы, а также моменты, когда они отказываются сдаваться.

Линдси, твоя сила — выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются", — написал Роналду в комментариях к посту Вонн о том, что ее выписали из больницы.