Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов после серебра Олимпиады-2026: «Я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов придерживается мнения, что ему не грозит «звездная болезнь» после завоевания серебряной медали зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов придерживается мнения, что ему не грозит «звездная болезнь» после завоевания серебряной медали зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Если говорить только про социальную огласку, в социальных сетях выросла аудитория. Интерес к виду спорта повысился, ко мне. Мне некоторые друзья говорят — смотри, чтобы крышу не сорвало. Но нет, я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы», — цитирует 23-летнего спортсмена ТАСС.

23-кратный чемпион России в финальной гонке в спринте на Олимпиаде-2026 занял второе место с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Первым стал испанец Ориоль Кардона Колл (2 минуты 34,03 секунды), третий результат показал француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше