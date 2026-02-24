Филиппов после серебра Олимпиады-2026: «Я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов придерживается мнения, что ему не грозит «звездная болезнь» после завоевания серебряной медали зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Если говорить только про социальную огласку, в социальных сетях выросла аудитория. Интерес к виду спорта повысился, ко мне. Мне некоторые друзья говорят — смотри, чтобы крышу не сорвало. Но нет, я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы», — цитирует 23-летнего спортсмена ТАСС.
23-кратный чемпион России в финальной гонке в спринте на Олимпиаде-2026 занял второе место с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Первым стал испанец Ориоль Кардона Колл (2 минуты 34,03 секунды), третий результат показал француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).