Филиппов: «План на будущее — золото на Играх-2030»

«Ощутил поддержку, она была большая. Была шутка про цветмет. Считаю, что медаль — это кусок метала. Напоминание об эмоциях, которые были. Ощутил олимпийский дух, рад выступлению. Доволен результатом. Моим планом минимум была медаль, а максимум — золото. План на будущее — золото на Играх-2030», — сказал 23-летний спортсмен в аэропорту.