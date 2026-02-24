Ричмонд
Филиппов: «Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своем опыте общения с другими участниками зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своем опыте общения с другими участниками зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Встретились на церемонии закрытия с другими спортсменами, лыжниками, фигуристами, познакомились, пообщались. Потом и перекусили вместе. Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.

Филиппов завоевал серебряную медаль Игр-2026 в спринте. Он выступал в нейтральном статусе. Победил испанец Ориоль Кардона Колл, бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.

