Филиппов: «Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своем опыте общения с другими участниками зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Встретились на церемонии закрытия с другими спортсменами, лыжниками, фигуристами, познакомились, пообщались. Потом и перекусили вместе. Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.
Филиппов завоевал серебряную медаль Игр-2026 в спринте. Он выступал в нейтральном статусе. Победил испанец Ориоль Кардона Колл, бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.Читать дальше