Филиппов перед Олимпиадой-2026 поспорил с другом на iPhone

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что поспорил с другом на смартфон Apple iPhone перед зимними Олимпийскими играми-2026 в Италии.

«Со мной связались по поводу смартфона, многие компании. Мой друг пошел за ним. Главное — от моего друга. Мы поспорили перед Играми, что если я возьму медаль, то мой друг подарит мне последний iPhone на 512 Гб», — рассказал 23-летний спортсмен в аэропорту после возвращения в Россию.

Филиппов на Играх-2026 завоевал серебро в спринте.

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, не получили от организаторов Игр-2026 в подарок смартфоны. Их вручали при заселении в Олимпийские деревни другим участникам соревнований.

