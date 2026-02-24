Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»

"Столько отличного хоккея в Милане за последние дни. Болельщики — потрясающие, интенсивность — высокая. Смотреть женский финал и видеть, как лучшие игроки мира бьются за свои страны, рядом с легендой вроде Билли Джин Кинг, — это момент, который я никогда не забуду, невероятная честь.
Спасибо [гендиректору Delta Air Lines] Эду Бастиану и всей моей семье Delta за то, что принимали нас всю неделю и сделали все это возможным.
И я люблю вас, Уэйн Гретцки и Марк Мессье, и я был рад, что мы получили именно то противостояние, которое хочет видеть мир, но сейчас время красно-бело-синих! Хьюзы, везите домой это золото!
P.S. Тай Доми, мы спорили на то, что проигравший наденет свитер проигравшей команды… Считай это своим поражением" — написал Брэди.
Фото: instagram.com/tombrady.