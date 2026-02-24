Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»

Экс-квотербек НФЛ Том Брэди выложил пост после завершения Олимпийских игр.

"Столько отличного хоккея в Милане за последние дни. Болельщики — потрясающие, интенсивность — высокая. Смотреть женский финал и видеть, как лучшие игроки мира бьются за свои страны, рядом с легендой вроде Билли Джин Кинг, — это момент, который я никогда не забуду, невероятная честь.

Спасибо [гендиректору Delta Air Lines] Эду Бастиану и всей моей семье Delta за то, что принимали нас всю неделю и сделали все это возможным.

И я люблю вас, Уэйн Гретцки и Марк Мессье, и я был рад, что мы получили именно то противостояние, которое хочет видеть мир, но сейчас время красно-бело-синих! Хьюзы, везите домой это золото!

P.S. Тай Доми, мы спорили на то, что проигравший наденет свитер проигравшей команды… Считай это своим поражением" — написал Брэди.

Фото: instagram.com/tombrady.