Ски-альпинист Филиппов: «На медали Игр-2026 у меня скол появился»

На Играх-2026 у некоторых спортсменов тоже возникали проблемы с медалями. Так, у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова она отцепилась от олимпийской ленты и упала на пол. Первый подобный эпизод произошел со шведской лыжницей Эббой Андерссон, ее награда разломилась на части. Также свою медаль уронила американская горнолыжница Бризи Джонсон, она отстегнулась от ленты.