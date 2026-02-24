Ричмонд
Ски-альпинист Филиппов: «На медали Игр-2026 у меня скол появился»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что уронил свою серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что уронил свою серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«На медали у меня скол появился, я ее уронил уже», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.

Филиппов, выступавший в нейтральном статусе, завоевал серебро в спринтерской гонке.

На Играх-2026 у некоторых спортсменов тоже возникали проблемы с медалями. Так, у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова она отцепилась от олимпийской ленты и упала на пол. Первый подобный эпизод произошел со шведской лыжницей Эббой Андерссон, ее награда разломилась на части. Также свою медаль уронила американская горнолыжница Бризи Джонсон, она отстегнулась от ленты.

