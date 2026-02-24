Ричмонд
Дюрант заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Четырехкратный олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории мужской сборной США по баскетболу Кевин Дюрант намерен выступить на летних Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Черт возьми, да, я хочу играть. Я буду рад, но должен оставаться на высоте. Я хочу, чтобы директор команды Хилл и те, кто принимает решения, захотели включить меня в состав. Не просто за выслугу лет. Я хочу доказывать, что могу помочь команде побеждать», — цитирует 37-летнего форварда «Хьюстона» ESPN.

Дюрант признал, что его участие зависит от игровой формы, но подчеркнул, что хочет попасть в команду не по старшинству, а благодаря игре.

Дюрант также опроверг предположения СМИ, что Игры в Париже должны были стать для него, Леброна Джеймса и Стефена Карри последними. По его словам, он сам никогда такого не говорил.

Кроме того, Дюрант раскритиковал нарратив о превосходстве европейского баскетбола над американским.

«Мне не нравятся разговоры о том, как в США против Европы подходят к игре. Все, что я слышу: “Любительский спорт разрушает игру; европейцы все делают правильно, а американцы — нет”. Это чушь. Я читаю между строк: это укол в сторону чернокожих американцев. Мы контролируем этот вид спорта, и они устали от этого», — добавил Дюрант.

В составе сборной США Дюрант побеждал на Олимпийских играх в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.

