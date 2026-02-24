Ричмонд
НБА оштрафовала Пиппена-младшего и Гарднера за потасовку в матче «Майами» — «Мемфис»

НБА оштрафовала защитника «Мемфиса» Скотти Пиппена-младшего и форварда «Майами» Майрона Гарднера на 35 тысяч долларов США каждого за потасовку в матче регулярного чемпионата, который завершился со счетом 136:120 в пользу хозяев из «Хит».

Инцидент произошел за 1 минуту 55 секунд до конца четвёртой четверти встречи. 24-летний американец Гарднер толкнул 25-летнего соотечественника Пиппена со спины, отправив его на паркет. Пиппен затем пробежал по площадке и с силой оттолкнул оппонента двумя руками, что привело к стычке, перешедшей за пределы площадки.

Оба игрока в итоге получили технические фолы и были удалены.