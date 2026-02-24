«Бенфика» намерена обжаловать решение УЕФА о дисквалификации Престианни

«Бенфика» также подтверждает свою неизменную приверженность борьбе со всеми формами расизма и дискриминации — ценностям, которые являются частью ее исторической идентичности и находят отражение в ее повседневной деятельности, деятельности фонда «Бенфика» и в фигурах великих деятелей клуба, таких как Эйсебио", — говорится в заявлении португальцев.