«Бенфика» намерена обжаловать решение УЕФА о дисквалификации Престианни

В «Бенфике» прокомментировали решение УЕФА временно отстранить полузащитника Джанлуку Престианни перед ответным матчем против «Реала» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Бенфика» была проинформирована о решении УЕФА применить предварительное отстранение на один матч к своему игроку Джанлуке Престианни в рамках текущего расследования инцидента, произошедшего в матче против «Реала».
Клуб сожалеет, что лишается игрока, в то время как дело все еще находится на стадии расследования, и обжалует решение УЕФА, хотя временные рамки вряд ли позволят повлиять на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов.
«Бенфика» также подтверждает свою неизменную приверженность борьбе со всеми формами расизма и дискриминации — ценностям, которые являются частью ее исторической идентичности и находят отражение в ее повседневной деятельности, деятельности фонда «Бенфика» и в фигурах великих деятелей клуба, таких как Эйсебио", — говорится в заявлении португальцев.
Престианни дисквалифицировали перед матчем с «Реалом». Стыки ЛЧ заслуживают большего внимания к футболу, чем к скандалу.
«Реал» 17 февраля обыграл «Бенфику» в первом матче — 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор. После гола встреча была прервана из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По словам Винисиуса, Престианни назвал его обезьяной.
Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится в Мадриде в среду, 25 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.