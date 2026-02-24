Кэррик после матча с «Эвертоном»: «Беспощадная концовка. Мне понравилось»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Это был отличный финал. Беспощадная концовка. Мне понравилось, как Шешко реализовал момент с настоящей уверенностью. Кунья и Мбемо отлично подготовили атаку, и мы опасны на контратаках», — цитирует английского специалиста Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» поднялся с пятого на четвертое место в таблице чемпионата Англии (48 очков после 27 игр).