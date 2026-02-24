«Сан-Антонио» нанес гостевое поражение «Детройту»

«Сан-Антонио» победил «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 114:103.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Сперс» Девин Васселл — у него 28 очков.
У «Детройта» прервалась серия из пяти побед подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (42−14). «Сан-Антонио» выиграл девять матчей подряд, идет на втором месте в Западной конференции (41−16).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Детройт» — «Сан-Антонио» — 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31).
Д: Дюрен (25 очков + 14 подборов), Каннингэм (16 + 10 передач), Холланд (15 + 11 подборов).
С: Васселл (28), Вембаньяма (21 + 17 подборов), Шампэйн (17).