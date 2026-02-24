В «Бенфике» выразили сожаление решением УЕФА не наказывать Вальверде

В «Бенфике» прокомментировали решение УЕФА не применять дисциплинарных санкций в отношении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде по итогам матча стыкового раунда Лиги чемпионов.
«Бенфика» была проинформирован УЕФА о прекращении рассмотрения жалобы, поданной клубом в связи с эпизодом с участием игрока «Реала» Федерико Вальверде.
«Бенфика» сожалеет, что, несмотря на очевидность кадров, демонстрирующих агрессию против игрока «Бенфики» Самуэля Даля, УЕФА принял решение не применять никаких дисциплинарных санкций.
Речь идет, вне всяких сомнений, о ситуации, заслуживающей красной карточки, по которой не последовало наказания ни во время матча, ни, с учетом данного решения, после игры«, — говорится в заявлении “Бенфики”, которая проиграла “Реалу” со счетом 0:1.
На 82-й минуте 22-летний шведский защитник Даль получил удар от 27-летнего уругвайца Вальверде, посл чего упал на газон, держась за висок.
