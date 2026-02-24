Ричмонд
«Сакраменто» победил «Мемфис» и прервал серию из 16 поражений подряд

«Сакраменто» победил «Мемфис» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 123:114.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кингз» Расселл Уэстбрук — у него 25 очков.

«Сакраменто» прервал серию из 16 поражений подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (13−46). «Мемфис» (21−35) располагается на 11-м месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Мемфис» — «Сакраменто» — 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31).

М: Смолл (21 очко), Проспер (17), Джексон (16).

С: Уэстбрук (25), Ачиува (22 + 12 подборов), Плауден (19).