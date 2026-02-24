Защитник Мюррей восстановился после разрыва ахиллова сухожилия и готов сыграть за «Нью-Орлеан»

Защитник «Нью-Орлеана» Деджонте Мюррей готов вернуться на паркет. Об этом он заявил после тренировки 23 февраля, отметив, что чувствует себя готовым сыграть 25 февраля в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт».
Возвращение 29-летнего американца происходит в непростой для команды период. Менеджмент, выменявший Мюррея два года назад, уволен. Сам игрок провёл большую часть последних 13 месяцев, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия. А «Пеликанс» плетутся внизу таблицы Западной конференции без реальных шансов на плей-офф — у них 16 побед при 42 поражениях.
«Для неудачника здесь куча отговорок: “Нет, я не играю”. Я полная противоположность. Через что я прошел и прохожу — все это подпитывает мой огонь», — отметил баскетболист.
Он подчеркнул, что получает зарплату в любом случае и мог бы спокойно пропустить остаток сезона-2025/26, но любит игру и хочет выходить на площадку. «Я чувствую, что мой лучший баскетбол еще впереди. Мне плевать на деньги, славу или образ жизни. Я люблю эту игру и выжму из нее все, что смогу, пока она не закончилась».
«Нью-Орлеан» выменял Мюррея перед прошлым сезоном у «Атланты», отдав Дайсона Дэниэлса, Ларри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два пика первого раунда. Тот обмен совершал бывший генменеджер Дэвид Гриффин, уволенный после сезона. Новый менеджер Джо Думарс на первом же драфте выбрал Джеремайю Фирса — потенциального преемника Мюррея.