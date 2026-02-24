Никита Филиппов: «План на будущее — золото на Играх-2030»

В Милане-2026 Филиппов завоевал серебро в спринте.
"Ощутил поддержку, она была большая. Была шутка про цветмет. Считаю, что медаль — это кусок метала. Напоминание об эмоциях, которые были.
Ощутил олимпийский дух, рад выступлению. Доволен результатом. Моим планом минимум была медаль, а максимум — золото.
План на будущее — золото на Играх-2030", — сказал Филиппов.
