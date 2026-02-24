Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Филиппов: «План на будущее — золото на Играх-2030»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов надеется на золото Олимпиады-2030.

В Милане-2026 Филиппов завоевал серебро в спринте.

"Ощутил поддержку, она была большая. Была шутка про цветмет. Считаю, что медаль — это кусок метала. Напоминание об эмоциях, которые были.

Ощутил олимпийский дух, рад выступлению. Доволен результатом. Моим планом минимум была медаль, а максимум — золото.

План на будущее — золото на Играх-2030", — сказал Филиппов.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше