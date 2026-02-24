Ричмонд
«Загитова отлично проявляет себя. Предпочтения начинают размываться». Шубенков о том, что ранее выбрал Медведеву лучшей ведущей «Ледникового периода»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высоко оценил олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову в роли ведущей «Ледникового периода».

В очередном сезоне телепроекта Шубенков катается в паре с Елизаветой Худайбердиевой.

— В начале проекта журналисты у вас спросили: Медведева или Загитова? Ответ вызвал резонанс среди поклонников фигурки.

— Я ответил Медведева, да. Ну видите, я не в тусовке. Сейчас только краем глаза прикоснулся. Эти же все вопросы — они как бы шуточные. Понятно, что Алина тоже прекрасна. Она отлично себя в роли ведущей проявляет. Предпочтения начинают размываться, скажем так.

— Нравится вам Алина как ведущая?

— Да, вполне отлично.

— Как вообще впечатления от проекта?

— Я тут просто кайфую, отдыхаю. Переключился с основной работы на фигурное катание. Искренне каждый день, приходя на репетиции или съемки, я себя счастливым человеком чувствую.

— Часто репетируете?

— Почти каждый день. Я немножко стоял на коньках до этого, поэтому какие-то базовые навыки у меня были. Хотя у меня эта самая база оказалась самой слабой из всех участников. Хочется подтянуться к остальным. Не всегда все просто, бывает тяжело морально. Первый номер дался очень тяжело, нужно было запомнить эти все движения, последовательность, попасть в музыку и все это соединить.

По ощущениям примерно как играть на гитаре, только в этом еще весь организм участвует. Головой могу понять, что нужно делать, но тело меня не слушается. Но я получаю удовольствие. По факту я просто поменял вид спорта, а так это моя стихия, — ответил Шубенков.

Шубенков залетел на «Ледниковый период»: исполнил мечту мамы, верит в честное судейство.

