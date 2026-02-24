Гуменник — самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе

Доля упоминаний Гуменника по сравнению с остальными олимпийцами составила 12,3%. Далее в списке расположились лыжник Савелий Коростелев (6%), фигуристы Аделия Петросян (5,9%), Илья Малинин (4,7%), Михаил Шайдоров (4,4%), лыжники Дарья Непряева (4,2%), Йоханнес Клэбо (3,3%), фигурист Юма Кагияма (1,6%), шорт-трекистка Алена Крылова (1,3%) и фигуристка Каори Сакамото (1,1%).
В топ-10 отсутствует единственный российский медалист Игр-2026 — ски-альпинист Никита Филиппов.
При этом фигурное катание стало самым популярным видом спорта по доле упоминаний в новостных материалах (55,4%). Далее идут хоккей (20,1%), биатлон (9,9%), ски-альпинизм (3,8%), сноуборд (3,6%), шорт-трек (3,5%), конькобежный спорт (2,1%), керлинг (0,7%), бобслей (0,3%) и санный спорт (0,1%).
В топ самых популярных новостных сюжетов во время Игр вошли извинения норвежского биатлониста Стурлы Хольма Лагрейда за измену, уход в лес норвежского горнолыжника Атле Ли Макграта, а также появление собаки на трассе во время женского командного спринта в лыжных гонках.
Зимняя Олимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
