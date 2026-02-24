Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник — самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе

Фигурист Петр Гуменник стал лидером по упоминаниям в СМИ за время Олимпиады-2026, сообщается в исследовании платформы «Дзен».

Источник: Спортс"

Доля упоминаний Гуменника по сравнению с остальными олимпийцами составила 12,3%. Далее в списке расположились лыжник Савелий Коростелев (6%), фигуристы Аделия Петросян (5,9%), Илья Малинин (4,7%), Михаил Шайдоров (4,4%), лыжники Дарья Непряева (4,2%), Йоханнес Клэбо (3,3%), фигурист Юма Кагияма (1,6%), шорт-трекистка Алена Крылова (1,3%) и фигуристка Каори Сакамото (1,1%).

В топ-10 отсутствует единственный российский медалист Игр-2026 — ски-альпинист Никита Филиппов.

При этом фигурное катание стало самым популярным видом спорта по доле упоминаний в новостных материалах (55,4%). Далее идут хоккей (20,1%), биатлон (9,9%), ски-альпинизм (3,8%), сноуборд (3,6%), шорт-трек (3,5%), конькобежный спорт (2,1%), керлинг (0,7%), бобслей (0,3%) и санный спорт (0,1%).

В топ самых популярных новостных сюжетов во время Игр вошли извинения норвежского биатлониста Стурлы Хольма Лагрейда за измену, уход в лес норвежского горнолыжника Атле Ли Макграта, а также появление собаки на трассе во время женского командного спринта в лыжных гонках.

Зимняя Олимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги.

30 героев Олимпиады в Милане.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше