Гуменник — самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе

В топ самых популярных новостных сюжетов во время Игр вошли извинения норвежского биатлониста Стурлы Хольма Лагрейда за измену, уход в лес норвежского горнолыжника Атле Ли Макграта, а также появление собаки на трассе во время женского командного спринта в лыжных гонках.