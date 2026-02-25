Ричмонд
Ведущая «Матч ТВ» пожаловалась на дискриминацию в Риме из-за русского паспорта: «Они мне даже хотеть не разрешили»

Ведущая Маргарита Юргенсон, известная по работе на телеканалах «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ», а также в хоккейном клубе «Ак Барс», пожаловалась на дискриминацию в Риме из-за паспорта России.

Источник: Соцсети

Юргенсон выложила на своей странице в соцсети фото магазина Louis Vuitton в столице Италии и написала: «А вот эти вонючки не продали мне сумку! Я не то чтобы собиралась это сделать, но они мне даже хотеть не разрешили… Русский паспорт».

Напомним, что в Италии недавно завершились зимние Олимпийские игры, которые прошли в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Олимпиаде-2026 выступили в общей сложности 13 россиян в нейтральном статусе в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова). Сборная России по хоккею на Олимпийские игры не была допущена.

