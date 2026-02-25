Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хауге признан лучшим игроком ответного матча с «Интером»

Нападающий «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (2:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (2:1). Он забил гол и сделал голевую передачу.

«Он представлял угрозу на контратаках на протяжении всей игры и воспользовался своим шансом, когда он возник. Его действия помогли команде выйти в следующий раунд», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.

«Буде-Глимт» открыл счет в игре с «Интером»! «Атлетико» разгромил «Брюгге». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов.