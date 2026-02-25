Хауге признан лучшим игроком ответного матча с «Интером»

Нападающий «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (2:1). Он забил гол и сделал голевую передачу.
«Он представлял угрозу на контратаках на протяжении всей игры и воспользовался своим шансом, когда он возник. Его действия помогли команде выйти в следующий раунд», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
