Чемпион мира похвалил Хайкина за матч с «Интером»

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в гостях со счетом 2:1 и по итогам двух матчей (первый — 3:1) вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Российский голкипер Никита Хайкин провел весь матч в составе норвежцев и заслужил похвалу от чемпиона мира-1982 Джузеппе Бергоми, который комментировал встречу на итальянском канале Sky Sport.
«Буде-Глимт» мне очень понравился и заслуженно вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. Норвежцы показали себя организованной, самоотверженной и техничной командой, прекрасно готовой физически. При этом голкипер сыграл надежно, не допустил ни одной ошибки. Он классно действует ногами и уверенно смотрится в своей вратарской. А в пропущенном голе вины Хайкина нет«, — сказал экс-капитан “Интера”.
В ⅛ финала «Буде-Глимт» сыграет либо против «Манчестер Сити», либо против лиссабонского «Спортинга». Соперник норвежского клуба определится по итогам жеребьевки 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.