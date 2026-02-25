Чемпион мира похвалил Хайкина за матч с «Интером»

«Буде-Глимт» мне очень понравился и заслуженно вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. Норвежцы показали себя организованной, самоотверженной и техничной командой, прекрасно готовой физически. При этом голкипер сыграл надежно, не допустил ни одной ошибки. Он классно действует ногами и уверенно смотрится в своей вратарской. А в пропущенном голе вины Хайкина нет«, — сказал экс-капитан “Интера”.