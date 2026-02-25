Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион мира похвалил Хайкина за матч с «Интером»

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в гостях со счетом 2:1 и по итогам двух матчей (первый — 3:1) вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в гостях со счетом 2:1 и по итогам двух матчей (первый — 3:1) вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Российский голкипер Никита Хайкин провел весь матч в составе норвежцев и заслужил похвалу от чемпиона мира-1982 Джузеппе Бергоми, который комментировал встречу на итальянском канале Sky Sport.

«Буде-Глимт» мне очень понравился и заслуженно вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. Норвежцы показали себя организованной, самоотверженной и техничной командой, прекрасно готовой физически. При этом голкипер сыграл надежно, не допустил ни одной ошибки. Он классно действует ногами и уверенно смотрится в своей вратарской. А в пропущенном голе вины Хайкина нет«, — сказал экс-капитан “Интера”.

В ⅛ финала «Буде-Глимт» сыграет либо против «Манчестер Сити», либо против лиссабонского «Спортинга». Соперник норвежского клуба определится по итогам жеребьевки 27 февраля.

24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.