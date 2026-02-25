Определились 12 участников ⅛ финала Лиги чемпионов

Во вторник, 24 февраля, определились еще 4 клуба, вышедшие в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Победы в стыковом раунде плей-офф одержали «Ньюкасл», «Буде-Глимт», «Атлетико» и «Байер». В среду будут сыграны заключительные матчи стыков: «Аталанта» — «Боруссия», «ПСЖ» — «Монако», «Реал» — «Бенфика», «Ювентус» — «Галатасарай».
Ранее по итогам общего этапа в ⅛ финала пробились «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 27 февраля.
