Определились 12 участников ⅛ финала Лиги чемпионов

Победы в стыковом раунде плей-офф одержали «Ньюкасл», «Буде-Глимт», «Атлетико» и «Байер». В среду будут сыграны заключительные матчи стыков: «Аталанта» — «Боруссия», «ПСЖ» — «Монако», «Реал» — «Бенфика», «Ювентус» — «Галатасарай».