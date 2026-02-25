Ричмонд
Тонали признан лучшим игроком матча «Ньюкасл» — «Карабах»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» (3:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» (3:2). Итальянец открыл счет во встрече на 4-й минуте.

«Он много владел мячом, контролировал центр поля, делал хорошие передачи, был заряжен и забил гол в важный момент», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.

