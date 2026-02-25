Лучшим игроком матча «Байер» — «Олимпиакос» признан Гримальдо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
"В равной игре Гримальдо владел мячом под давлением, хорошо играл без мяча и выигрывал свои дуэли, демонстрируя хорошую игру. Он хорошо действовал в ключевых областях, создал единственный явный момент для своей команды и даже был близок к голу, — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией» или «Арсеналом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Байер — Олимпиакос П 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.