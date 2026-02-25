Барелла: «Интеру» нужно было забивать «Буде» первым, но мы этого не сделали"

«Такие поражения — часть игры. Такое случается. Нужно было забивать первыми, мы этого не сделали. Поздравляю “Буде-Глимт”, они выиграли оба матча и заслужили общую победу. Конечно, разочарованы. Мы хотим проходить как можно дальше в каждом турнире. Мы старались, но они были лучше», — цитирует официальный сайт УЕФА Бареллу.