Барелла: «Интеру» нужно было забивать «Буде» первым, но мы этого не сделали"

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал поражение от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Такие поражения — часть игры. Такое случается. Нужно было забивать первыми, мы этого не сделали. Поздравляю “Буде-Глимт”, они выиграли оба матча и заслужили общую победу. Конечно, разочарованы. Мы хотим проходить как можно дальше в каждом турнире. Мы старались, но они были лучше», — цитирует официальный сайт УЕФА Бареллу.

«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.

«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.

