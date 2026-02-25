Биссек: «Интеру» не повезло в матче с «Буде», мяч просто не хотел идти в ворота"

Защитник «Интера» Янн Биссек прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (1:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Интеру» не повезло, мяч просто не хотел идти в ворота. Остается только поздравить соперника. «Буде» сделал то, что должны были сделать. Мы изо всех сил пытались переломить ход противостояния. Старались до самого конца, но нам это не удалось. Мы разочарованы, но завтра будет новый день", — цитирует пресс-служба УЕФА Биссека.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.