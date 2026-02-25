Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интер» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:1.

Источник: Спорт-Экспресс

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Италии на стадионе «Джузеппе Меацца».

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине у норвежской команды забили Йенс Хеуге и Хакон Эвьен. Единственный гол хозяев на счету Алессандро Бастони.

«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.

«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.