«Интер» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Италии на стадионе «Джузеппе Меацца».
В первом тайме голов забито не было. Во второй половине у норвежской команды забили Йенс Хеуге и Хакон Эвьен. Единственный гол хозяев на счету Алессандро Бастони.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.
