Хайкин: «То, как “Буде” оборонялся против “Интера”, именно это стало залогом нашей победы»

Голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Поле идеальное. Нужно отдать должное. Мы сами любим играть на натуральном, но на севере Норвегии, к сожалению, это очень тяжело, из-за этого мы играем на искусственном. Атмосфера была тоже потрясающая. Мы выступали здесь пять лет назад против “Милана”, и тогда было без болельщиков, сейчас с болельщиками. Поэтому был очень рад почувствовать эту атмосферу.
Мы решили не рисковать. И особенно первые 20 минут первого тайма и первые 20 минут второго тайма. Наверное, могли сыграть лучше в плане розыгрыша мяча от ворот, но, опять же, мне кажется, это сработало. И я считаю, что именно то, как мы оборонялись сегодня, именно это стало залогом нашей победы. Берг в круге перед вторым таймом сказал, что идем до конца, все делаем то же самое, мы не фокусируем свое внимание на результате, потому что было 3:1, и опять же, играть 45 минут, и мы просто должны были сделать свою работу, что мы и сделали, в принципе, чему я очень рад", — сказал Хайкин в эфире Okko.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.