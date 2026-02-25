Хайкин: «То, как “Буде” оборонялся против “Интера”, именно это стало залогом нашей победы»

Мы решили не рисковать. И особенно первые 20 минут первого тайма и первые 20 минут второго тайма. Наверное, могли сыграть лучше в плане розыгрыша мяча от ворот, но, опять же, мне кажется, это сработало. И я считаю, что именно то, как мы оборонялись сегодня, именно это стало залогом нашей победы. Берг в круге перед вторым таймом сказал, что идем до конца, все делаем то же самое, мы не фокусируем свое внимание на результате, потому что было 3:1, и опять же, играть 45 минут, и мы просто должны были сделать свою работу, что мы и сделали, в принципе, чему я очень рад", — сказал Хайкин в эфире Okko.