«Байер» — «Олимпиакос»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Байер«сыграл вничью с “Олимпиакосом” в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Германии на “Бай-Арене”.
Команды нанесли по одному удару в створ ворот.
«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией» или «Арсеналом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Байер — Олимпиакос П 0:0.
