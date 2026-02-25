Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Байер» — «Олимпиакос»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Байер«сыграл вничью с “Олимпиакосом” в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 0:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Байер«сыграл вничью с “Олимпиакосом” в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Германии на “Бай-Арене”.

Команды нанесли по одному удару в створ ворот.

«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией» или «Арсеналом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Байер — Олимпиакос П 0:0.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.