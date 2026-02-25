«Ньюкасл» — «Карабах»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ньюкасл» переиграл «Карабах» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:2.
У английской команды голами отметились Сандро Тонали, Жоэлинтон и Свен Ботман. У гостей отличились Камило Дюран и Эльвин Джафаргулиев.
«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.
