Хауге — о победе над «Интером»: «Просто невероятно. Знали, что будет сложно»

Нападающий «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Просто невероятно. Знали, что будет сложно. “Интер” — отличная команда с опытом. Мы провели отличный матч дома, а сегодня хорошо оборонялись и контратаковали», — цитирует официальный сайт УЕФА Хауге.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
«Буде-Глимт», у нас закончились слова восхищения! Норвежцы вынесли «Интер» из Лиги чемпионов, Хайкин — герой.
