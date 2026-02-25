Киву: «Во втором тайме у “Интера” закончились силы, и мы дважды пропустили»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
"Изо всех сил старались играть против очень организованной команды. Нам не удалось забить первыми, они чувствовали себя комфортно в психологическом плане. Мне не в чем упрекнуть ребят, они выложились на полную и отдали все силы. Мы разочарованы, ведь мы пытались пройти дальше. Остается лишь поздравить соперника.
Разочарованы и поражением, и вылетом из турнира. Возможно, мы бы оказали на них давление, забей первыми. «Буде» очень хорошо оборонялся и контролировал. Во втором тайме у нас закончились силы, и мы дважды пропустили", — цитирует пресс-служба УЕФА Киву.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
