Кнутсен: «С этого момента мы не будем обсуждать дальнейшие планы “Буде”

«Понятно, что в первом тайме мы выглядели слегка напуганными и волновались. В обороне “Буде” играл неплохо, но просто мы не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно от него избавлялись. Прекрасный вечер для клуба, болельщиков и норвежского футбола. С этого момента мы не будем обсуждать наши дальнейшие планы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.