Федерация футбола Португалии обеспокоена ситуацией в Мексике перед ЧМ-2026

Федерация футбола Португалии (FPF) выразила обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Мексике, где летом должен пройти чемпионат мира-2026.
22 февраля министерство обороны Мексики сообщило о проведении спецоперации по захвату Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки.
В своем заявлении на официальном сайте FPF отметила, что «внимательно следит за деликатной ситуацией в стране».
Организация планирует провести оценку целесообразности поездки на товарищеский матч 29 марта на стадионе «Ацтека» против Мексики.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира по футболу в Мексике под угрозой срыва? В стране продолжаются кровопролитные беспорядки.