Федерация футбола Португалии обеспокоена ситуацией в Мексике перед ЧМ-2026

22 февраля министерство обороны Мексики сообщило о проведении спецоперации по захвату Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки.