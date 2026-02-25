Серлот: «Атлетико» нужно играть более стабильно в защите"

Нападающий «Атлетико» Александер Серлот прокомментировал победу над «Брюгге» (4:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Норвежец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.
«Прекрасное чувство, потому что мы выиграли. Это был матч на вылет, и мы хотели продолжить выступление в ЛЧ. Так что это самое важное, ну и, конечно, получить награду лучшему игроку матча — большая честь, которая придает мне много уверенности, чтобы продолжать играть в том же духе. Сейчас “Атлетико” просто должен продолжать в том же духе. Нам нужно взять ту уверенность, которую мы получаем в таких матчах, и развивать ее. Конечно, нам нужно играть более стабильно в защите, чтобы не давать шансов атакующим командам, и мы должны оставаться голодными до побед», — цитирует пресс-служба УЕФА Серлота.
«Атлетико» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 20:45 Атлетико — Брюгге 4:1.
