«Буде-Глимт» по сумме двух встреч обыграл «Интер» (3:1 и 2:1) в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала. В воротах норвежской команды играет российский вратарь Никита Хайкин.
Таким образом, в ⅛ финала Лиги чемпионов сыграют два российских футболиста. Вторым будет либо вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, либо полузащитник «Монако» Александр Головин.
В среду, 25 февраля, «ПСЖ» и «Монако» сыграют ответный матч стыкового раунда. В первой встрече парижская команда одержала победу со счетом 3:2.
Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 27 февраля. «Буде-Глимт» встретится либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперником «ПСЖ» или «Монако» будет «Барселона» или «Челси».
