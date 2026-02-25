В ⅛ финала Лиги чемпионов сыграют два российских футболиста

«Буде-Глимт» по сумме двух встреч обыграл «Интер» (3:1 и 2:1) в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала. В воротах норвежской команды играет российский вратарь Никита Хайкин.