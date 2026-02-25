Ричмонд
Юльманн: «Байеру» немного не хватило энергии в ответном матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал ничью с «Олимпиакосом» (0:0) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в ⅛ финала.

«Очень рады выходу в ⅛ финала Лиги чемпионов, но сыграли недостаточно хорошо. Начиная с 25-й минуты, “Олимпиакос” почувствовал, что может что-то предпринять в атаке. Не планировали много обороняться в этом матче, но нам пришлось, и мы хорошо с этим справились. Возможно, нам немного не хватило энергии, которую нужно восстановить.

Соперник по ⅛ финала? Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен — это две лучшие команды Европы. «Арсеналу» потребовались годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а «Бавария» вовсе не нуждается в представлении здесь, в Германии. Нас ждет трудная задача, но мы хотим ее решить", — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией» или «Арсеналом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Байер — Олимпиакос П 0:0.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

