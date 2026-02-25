Ричмонд
Хау: «Для “Ньюкасла” выход в ⅛ финала — огромное достижение»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс



«Для “Ньюкасла” выход в ⅛ финала — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат турнира. Считаю его замечательным. Мы отлично показали себя в напряженных матчах. Не думаю, что сегодня мы показали выдающуюся игру, но я очень рад, что мы победили. С кем бы не пришлось встречаться в ⅛ финала, нас ждет потрясающий матч. Эта победа даст новый импульс и зарядит нас перед следующим противостоянием», — цитирует официальный сайт УЕФА Хау.

«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

