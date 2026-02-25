Хау: «Для “Ньюкасла” выход в ⅛ финала — огромное достижение»

«Для “Ньюкасла” выход в ⅛ финала — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат турнира. Считаю его замечательным. Мы отлично показали себя в напряженных матчах. Не думаю, что сегодня мы показали выдающуюся игру, но я очень рад, что мы победили. С кем бы не пришлось встречаться в ⅛ финала, нас ждет потрясающий матч. Эта победа даст новый импульс и зарядит нас перед следующим противостоянием», — цитирует официальный сайт УЕФА Хау.