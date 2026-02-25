«Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка»

«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:94.
В других встречах «Атланта» обыграла «Вашингтон» (119:98), «Торонто» потерпел поражение от «Оклахомы» (107:116).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Вашингтон» — 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34).
А: Куминга (27), Александер-Уокер (16), Кисперт (12), Винсент (11).
В: Райли (18), Уоткинс (14), Шэмпени (14).
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29).
К: Митчелл (23), Харден (20), Аллен (19 + 10 подборов), Э. Мобли (12), Тайсон (12).
Н: Брансон (20), Бриджес (18), Таунс (14).
«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18).
Т: Барретт (21), Куикли (17), Уолтер (17), Барнс (15), Ингрэм (15).
О: Уоллес (27), Джо (22), Карузо (16), Дорт (15).