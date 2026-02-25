Ричмонд
«Милуоки» одержал победу над «Майами»

«Милуоки» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:117.

«Милуоки» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:117. Разыгрывающий защитник «Бакс» Кевин Портер набрал 32 очка.

В других встречах «Нью-Орлеан» переиграл «Голден Стэйт» (113:109), «Чикаго» потерпел поражение от «Шарлотт» (99:131).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Милуоки» — «Майами» — 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24).

Мил: Портер (32), Роллинз (21), Портис (21), Кузма (19).

Май: Пауэлл (26), Адебайо (18), Уиггинс (16), Уэйр (14).

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37).

Н: Уильямсон (26), Бей (18), Мюррэй (13), Пул (12).

Г: Мелтон (30), Муди (22), Подземски (16 + 16 подборов), Сантос (15 + 11 подборов).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33).

Ч: Бузелис (32), Уильямс (11), Ябуселе (11), Секстон (10).

Ш: Миллер (23), Книппел (21), Болл (16), Бриджес (16).