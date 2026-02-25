Нападающий «Брюгге» Трезольди: «В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас — в Лиге чемпионов»

Нападающий «Брюгге» Николо Трезольди прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
«Мы провели очень хороший первый тайм, и для меня лично это был потрясающий опыт. В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас — в Лиге чемпионов перед почти 70 тысячами болельщиков. Наша команда многому научилась», — приводит слова Трезольди официальный сайт УЕФА.
Ранее 21-летний форвард выступал за «Ганновер», воспитанником которого он является.
Первый матч между командами завершился со счетом 3:3. В ⅛ финала турнира мадридский клуб встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
24 февр 20:45 Атлетико — Брюгге 4:1.
