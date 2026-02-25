Тренер «Брюгге» Леко — о поражении от «Атлетико»: «Мы хотели достойно конкурировать»

«У меня смешанные чувства. Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать и у нас это получалось на протяжении 45 минут. Я горжусь своей командой за эти 45 минут. Во втором тайме мы облегчили им задачу, они смогли проводить контратаки. Поздравляю “Атлетико”. Надеюсь, мы сможем вернуться в следующем году», — приводит слова Леко пресс-служба УЕФА.