Тренер «Брюгге» Леко — о поражении от «Атлетико»: «Мы хотели достойно конкурировать»

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
«У меня смешанные чувства. Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать и у нас это получалось на протяжении 45 минут. Я горжусь своей командой за эти 45 минут. Во втором тайме мы облегчили им задачу, они смогли проводить контратаки. Поздравляю “Атлетико”. Надеюсь, мы сможем вернуться в следующем году», — приводит слова Леко пресс-служба УЕФА.
Первый матч между командами завершился со счетом 3:3. В ⅛ финала турнира мадридский клуб встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».
24 февр 20:45 Атлетико — Брюгге 4:1.
