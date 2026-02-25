Ричмонд
Крупицкая о победе в «разделке»: «Мне по трассе все кричали: “Все в секундах! Давай, отрабатывай”

Лыжница Евгения Крупицкая оценила победу в гонке с раздельным стартом классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Источник: Спортс

Крупицкая на три секунды опередила Алису Жамбалову и на шесть Алину Пеклецову.

"Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды.

Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что все решили доли секунды", — рассказала Крупицкая.

Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
