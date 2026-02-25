Крупицкая о победе в «разделке»: «Мне по трассе все кричали: “Все в секундах! Давай, отрабатывай”

Крупицкая на три секунды опередила Алису Жамбалову и на шесть Алину Пеклецову.
"Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды.
Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что все решили доли секунды", — рассказала Крупицкая.
