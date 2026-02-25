Ричмонд
Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова выложил фото с голым торсом и рассказал о секрете долголетия.

Источник: Спортс"

В декабре 2025 года футболист сборной Португалии показал свою фотографию после сауны.

«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», — написал 41-летний португалец.

Криштиану прорекламировал AVA — свой премиальный бренд оборудования для восстановления спортсменов, линейка включает массажные пистолеты, вибророллеры и восстановительные ботинки, разработанные для повышения производительности, ускорения реабилитации и продления спортивной карьеры.

Фото: instagram.com/cristiano.

Роналду за 7,5 млн долларов купил 10% акций Pro2col Software — дочерней компании Herbalife: «Мы помогаем формировать платформу, которая может изменить отношение людей к своему здоровью».