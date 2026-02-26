Ричмонд
Лыжи. Чемпионат России-2026. Пеклецова, Крупицкая, Степанова, Жамбалова, Никитина, Маслакова выступят в скиатлоне

26 февраля на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске пройдет женский скиатлон.

Источник: Спортс"

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Женщины.

Скиатлон 10+10 км.

Начало — 7:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ, Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Евгения Крупицкая.

2. Алина Пеклецова.

3. Екатерина Никитина.

4. Елизавета Маслакова.

5. Лидия Горбунова.

6. Алиса Жамбалова.

7. Елизавета Пантрина.

8. Арина Кусургашева.

9. Екатерина Шибекина.

10. Ольга Царева.

11. Екатерина Смирнова.

12. Вероника Степанова.

13. Елизавета Шалабода.

14. Алина Кудисова.

15. Ксения Шорохова.

16. Екатерина Булычева.

17. Мария Истомина.

18. Алена Баранова.

19. Руслана Дьякова.

20. Арина Рощина.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

