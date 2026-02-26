Гатти: «Переломили ход противостояния, но многое было упущено на выезде»

«Ребята сыграли невероятно, но мы погорели на первом матче. Сегодняшний поединок был просто потрясающим, болельщики не переставали поддерживать нас. Жаль, что так все завершилось. К дополнительному времени мы подошли немного измотанными. Мы переломили ход противостояния, но многое было упущено на выезде», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.