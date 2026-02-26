Сафонов: «Год назад даже загадать не мог, чтобы играть в Лиге Чемпионов в свой день рождения»

«Всем привет. Вернулся после матча домой. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать, не нравится пропускать голы, но это часть футбола. Сегодня мы прошли следующий этап. Наверное, год назад у меня даже идеи не было загадать, играть в Лиге Чемпионов в свой день рождения, поэтому супер. Немножко… ладно, сильно устал и морально, и физически. Достаточно тяжелый матч, но сегодня в Париже праздник. Спасибо всем, кто поздравлял меня сегодня с днем рождения. Сегодня решил сконцентрироваться на работе. Просто готовился к матчу, ничего не читал, никому не отвечал, поэтому, видимо, завтра буду всем этим заниматься», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в Telegram-канале.