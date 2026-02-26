Ричмонд
Сафонов: «Год назад даже загадать не мог, чтобы играть в Лиге Чемпионов в свой день рождения»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после ничьей с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов обратился к фанатам.

«Всем привет. Вернулся после матча домой. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать, не нравится пропускать голы, но это часть футбола. Сегодня мы прошли следующий этап. Наверное, год назад у меня даже идеи не было загадать, играть в Лиге Чемпионов в свой день рождения, поэтому супер. Немножко… ладно, сильно устал и морально, и физически. Достаточно тяжелый матч, но сегодня в Париже праздник. Спасибо всем, кто поздравлял меня сегодня с днем рождения. Сегодня решил сконцентрироваться на работе. Просто готовился к матчу, ничего не читал, никому не отвечал, поэтому, видимо, завтра буду всем этим заниматься», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в Telegram-канале.

«ПСЖ» одержал победу в первом матче (3:2) и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 ПСЖ — Монако 2:2.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
