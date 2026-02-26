Рауль Асенсио выписан из больницы после госпитализации во время матча с «Бенфикой»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио после оказания медицинское помощи во время матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) был доставлен в больницу, сообщает El Chiringuito TV.
Игрок потерял сознание в конце второго тайма и покинул поле на носилках. После оказания медицинской помощи 23-летний испанец покинул больницу и отправился на автомобиле домой.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.
