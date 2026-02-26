Серлот, Осимхен, Хауге и Тшуамени претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф.
В голосовании участвуют Александр Серлот («Атлетико»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт») и Орельен Тшуамени («Реал»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе определились все участники ⅛ финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».
