Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серлот, Осимхен, Хауге и Тшуамени претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф.

В голосовании участвуют Александр Серлот («Атлетико»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт») и Орельен Тшуамени («Реал»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе определились все участники ⅛ финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.