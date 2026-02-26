Асенсио — о госпитализации в матче с «Бенфикой»: «Это был просто испуг»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио после выписки из больницы, куда он был доставлен в концовке ответного матча с «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов, обратился к болельщикам.
«Спасибо за ваши слова поддержки! Это был просто испуг! Вперед в следующий раунд, Hala Madrid!» — написал Асенсио в социальной сети.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.
